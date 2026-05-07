Esquerda demonstra resistência e falta de consenso antes de votar contra o PL das Terras Raras

Integrantes da bancada da Federação PSOL/Rede ainda não tinha chegado a um consenso sobre o texto

Sigma Lithium/Divulgação Terras raras podem ser consideradas minerais críticos ou estratégicos



Parlamentares de esquerda demonstraram forte resistência antes de votar contra o PL das Terras Raras. Até os momentos finais da votação, ainda não havia consenso entre integrantes da bancada da Federação PSOL/Rede sobre o texto. Embora o projeto não tenha sido elaborado diretamente pelo Governo Federal, a proposta contou com apoio expressivo do presidente Lula (PT), que defendeu a aprovação do texto-base como forma de fortalecer as negociações internacionais envolvendo minerais críticos — especialmente antes da reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada nesta quinta-feira, na Casa Branca.

Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que integrantes do PSOL/Rede temiam que votar contra o projeto pudesse ser interpretado como um posicionamento contrário ao presidente Lula. Ao mesmo tempo, setores da esquerda defendem mais aprofundamento do debate, principalmente em relação aos impactos de uma exploração considerada “desordenada” dos minérios brasileiros e aos possíveis efeitos sobre povos e comunidades indígenas.

O PL das Terras Raras

Na quinta-feira (07), a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a chamada Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, conhecido como PL das Terras Raras. A proposta prevê incentivos bilionários ao setor, a criação de um conselho para acompanhar acordos internacionais e a ampliação do controle do governo sobre empresas ligadas à exploração mineral.