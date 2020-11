Ex-ministro chama de deslumbramento infantil a briga que Eduardo Bolsonaro arranjou com a China

Santos Cruz afirma que ‘despreparo, ignorância e extremismo colocam em risco os interesses do Brasil, a economia, a segurança e a estabilidade’

Carolina Antunes/PR O general Carlos Alberto dos Santos Cruz virou um crítico do governo de Jair Bolsonaro



Ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz teceu críticas severas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) neste sábado, 28, pelo incidente diplomático que o filho do presidente causou ao acusar a China de espionagem por meio de sua tecnologia 5G. O militar chamou de “despreparo” e “deslumbramento infantil” a briga em que Eduardo se meteu. “Despreparo, deslumbramento infantil, ignorância e extremismo colocam em risco os interesses do Brasil, a economia, a segurança e a estabilidade. Tem que ver o que é melhor tecnicamente para o Brasil e sua população e não entrar em disputas alheias”, disse.

Em resposta ao filho 02 do presidente, a embaixada da China afirmou que a mensagem publicada pelo deputado no Twitter (posteriormente apagada) “solapa” a relação amistosa entres os dois países. “Instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema direita norte-americana, cessar as desinformações e calúnias sobre a China e a amizade sino-brasileira, e evitar ir longe demais no caminho equivocado, tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria bilateral. Caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil.” Embora tenha reprovado a dura resposta de Pequim, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou que a China é “o maior parceiro comercial do Brasil na atualidade”.

Não foi a primeira vez que Santos Cruz criticou atitudes intempestivas do clã Bolsonaro. No último dia 12, o general afirmou estar “cansado de show” após ouvir do presidente que o Brasil é um “país de maricas”. Jair Bolsonaro usou a expressão para dizer que o país deveria encarar o combate ao coronavírus de “peito aberto”. “O Brasil não é um país de maricas. É tolerante demais com a desigualdade social, corrupção, privilégios. Votou contra extremismos e corrupção. Votou por equilíbrio e união. Precisa de seriedade, não de show, espetáculo, embuste, fanfarronice e desrespeito”, pontuou o militar.

Carlos Alberto dos Santos Cruz foi demitido por Jair Bolsonaro em junho de 2019 após sofrer um processo de fritura com críticas que vinham, principalmente, do escritor Olavo de Carvalho e do terceiro filho do presidente, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro pelo PSC. Ele foi o primeiro ministro militar a ser desligado do governo. Ao deixar o Planalto, Santos Cruz disse que a gestão Bolsonaro perde tempo com “bobagens” e “fofocagem”.