Filhos de Bolsonaro reagem à prisão domiciliar do ex-presidente e atacam Moraes

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram ao decreto de prisão domiciliar emitido contra o pai. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) considerou a medida como um ato de abuso de poder para poder silenciar o líder da oposição brasileira. “Meu pai, Jair Bolsonaro, foi preso hoje por apoiar, de sua própria casa, o povo brasileiro que foi às ruas para protestar contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes”, escreveu, em inglês, no X (antigo Twitter). Em nota, o deputado chama Moraes de “psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta” e alegou que ele usa a prisão domiliciar como “cortina de fumaça”. Eduardo não parou por aí, em outra publicação, ele declarou que o magistrado é um “juiz violador de direitos humanos que contamina toda a suprema corte”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também se manifestou. Ele acusou Moraes de parcialidade e vingança, e disse que o decreto é uma clara demonstração de vingança as sanções que ele sofreu via Lei Magnistsky”. “Processo de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo o que Alexandre de Moraes queria: se vingar do presidente Bolsonaro”, disse em um vídeo de entrevista que deu à CNN em seu X, como a legendade que “Estamos claramente em uma ditadura”.

My father, Jair Bolsonaro, was arrested today for supporting, from his own home, the Brazilian people who took to the streets to demonstrate against the abuses of supreme court justice Alexandre de Moraes. And because me and my brothers posted pictures of him.

