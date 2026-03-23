Flávio após PGR defender domiciliar de Bolsonaro: ‘Grande chance de prosperar’

Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes solicitou o parecer da Procuradoria sobre a prisão domiciliar

PABLO PORCIUNCULA / AFP E TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro



O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro celebrou nesta segunda-feira (23), pelas redes sociais, a possibilidade de Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar após a Procuradoria-Geral da República (PGR) defender a concessão do pedido. “Nosso pedido de prisão humanitária tem grandes chances de prosperar. Isso é o justo! É cumprir a lei!”, escreveu o filho do ex-presidente.

A recomendação da PGR ocorre após Bolsonaro ser internado com um quadro de broncopneumonia, no último dia 13. “Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro”, disse o procurador-geral da República, Paulo Gonet, em parecer enviado ao STF.

O ex-presidente está detido na Sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, conhecida como Papudinha, desde 15 de janeiro. No início de março, a defesa fez um pedido para que ele cumprisse a pena em casa, porém foi negado. No entanto, a situação sofreu uma reviravolta na madrugada do dia 13 de março, quando Bolsonaro apresentou um quadro de mal-estar e precisou ser levado às pressas para o Hospital DF Star.

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Direita considera domiciliar ‘sacramentada’

Aliados de Jair Bolsonaro confidenciaram à coluna de Beatriz Manfredini, na Jovem Pan, que a prisão domiciliar do ex-presidente já está “sacramentada”. A avaliação é que o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, finalmente “cedeu”.

Segundo pessoas próximas, os sinais foram positivos após uma bateria de conversas de Moraes na semana passada: com o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL), e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A fala com Flávio tem sido considerada decisiva por pessoas próximas.

A coluna apurou, inclusive, que a Polícia Federal (PF) já está se movimentando e pensado a logística para a mudança de Bolsonaro da Papudinha, para onde foi levado, para casa. Nesta segunda-feira, a Procuradoria Geral da República (PGR) de parecer favorável à mudança, em uma análise feita justamente a pedido de Moraes.