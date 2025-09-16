Flávio atualiza quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e critica STF

Senador atribuiu o agravamento do estado de saúde do pai a um ‘massacre psicológico’ e ao ‘desgaste’ de uma ‘atenção o tempo inteiro’ sobre ele

Reprodução/JovemPanNews Flávio Bolsonaro atualiza estado de saúde de Jair Bolsonaro



O senador Flávio Bolsonaro, atualizou, na noite desta terça-feira (16), o estado de saúde do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, internado no Hospital DF Star, em Brasília, após um episódio drástico de saúde que incluiu soluços intensos, vômitos a jato e queda acentuada de pressão. “Hoje foi um episódio mais drástico em que o soluço dele foi aumentando, ele, quando às vezes pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele. Ele teve um episódio de vômito a jato, com força, que ele ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso com vômito forte, com tontura, uma pressão muito baixa”, contou aos jornalistas, acrescentando que o ex-mandatário vai passar a noite em observação.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi quem prestou os primeiros socorros e o levou ao hospital. “Graças a Deus, a Michele estava lá perto dele, conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa. Bastante desidratado”, relatou o senador. Bolsonaro recebeu soro e estava se alimentando apenas com sopa, devido a recomendações médicas de não ingerir alimentos sólidos, o que, segundo Flávio, “tem a ver também com a questão da cirurgia dele no abdômen.”

Flávio Bolsonaro atribuiu o agravamento do estado de saúde do pai a um “massacre psicológico” e ao “desgaste” de uma “atenção o tempo inteiro” sobre ele. O senador mencionou que o ex-presidente tem desabafado sobre o “linchamento” que, segundo ele, Bolsonaro sofreu no Supremo Tribunal Federal. “O que eu tenho a ver com 8 de janeiro? Não é possível. Esses caras não conseguem enxergar. Eu tava fora do Brasil”, seriam as palavras de Bolsonaro. O filho do ex-presidente fez um apelo público: “Até terrorista dá trégua na trégua com, tem em alguma guerra, né? Então, quero pedir para o terrorista aí dar uma pausa um pouco, né? Deixa as instituições voltarem a funcionar, deixa o presidente Bolsonaro se recuperar, pelo menos, já que não teve nem oportunidade de se recuperar depois da última cirurgia.” Ele relembrou que Bolsonaro foi intimado “dentro de uma CTI” neste mesmo hospital.

“Não tem mínimo de humanidade não, cara. Fazendo um apelo aqui. Não tem mínimo de humanidade não. Mínimo de bom senso. O bom senso só que eu estou pedindo mais nada”, desabafou Flávio, criticando a forma como o pai tem sido tratado. Sobre os exames, Flávio Bolsonaro informou que o ex-presidente fez um exame cardíaco, que “na princípio tudo normal”, mas não soube detalhar outros procedimentos ou se haverá exames neurológicos. Ele descartou a necessidade de cirurgia “se Deus quiser”.

O senador também se manifestou sobre a discussão da anistia no Congresso, defendendo uma “anistia total, ampla, irrestrita e imediata”. Ele argumentou que as pessoas condenadas pelos eventos de 8 de janeiro não estão respondendo pelos “crimes corretos”, e que o que houve foi “depredação de patrimônio público”, para o qual as penas já teriam sido cumpridas por muitos. Flávio Bolsonaro criticou ministros do STF por anteciparem seus votos sobre a constitucionalidade da anistia, o que os tornaria “suspeitos” para julgar a matéria. “É um cerco, uma ameaça o tempo inteiro que faz muito mal para a democracia”, disse.ações oficiais da equipe médica sobre a alta. Michelle Bolsonaro permanece ao lado do marido no hospital.