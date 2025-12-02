Flávio busca prisão domiciliar para o pai e minimiza atrito com Michelle

Parlamentar afirma que decisão de apoio político cabe a Jair Bolsonaro e relata preocupação com crises de ansiedade e soluços persistentes do ex-presidente

Bruno Peres/Agência Brasil Senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) declara que segue articulando a transferência de Jair Bolsonaro para um regime de prisão domiciliar humanitária



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou, em fala aos jornalistas no Congresso, que segue articulando a transferência de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para um regime de prisão domiciliar humanitária. Segundo o parlamentar, embora ainda não haja uma definição concreta sobre a anistia, a prioridade da família e da defesa é garantir condições mais adequadas para o cumprimento da pena, citando o agravamento do estado de saúde do ex-mandatário.

Ao comentar o quadro clínico de Jair Bolsonaro, Flávio relatou que o pai tem enfrentado episódios recorrentes de crises de ansiedade e que “continua com soluços”, um problema de saúde persistente que já levou o ex-presidente a internações anteriores.

Racha familiar e alinhamento político

Flávio também abordou as recentes tensões internas envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O senador revelou ter pedido desculpas a Michelle, buscando pacificar a relação após divergências públicas.

Sobre as articulações políticas, especificamente em relação a apoios partidários envolvendo o nome de Ciro Gomes, Flávio disse que “não existe apoio” deliberado de sua parte que contradiga as diretrizes do pai. Ele reforçou que a hierarquia partidária e familiar se mantém, afirmando que “a palavra final é de Jair Bolsonaro” para decidir os rumos e alianças do PL.