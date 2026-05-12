Flávio sobre cumprimentar Lula na posse de Nunes Marques: ‘Se passar perto, não tem problema nenhum’

Essa é a primeira vez desde que Flávio e Lula anunciaram a pré-candidatura à presidência que eles estarão no mesmo evento

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro



O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), compareceu nesta terça-feira (12) à posse de Nunes Marques, como noso presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na chegada, ele falou sobre um possível encontro com o presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT). ‘Se passar perto, não tem problema nenhum’, disse ele sobre cumprimentar o mandatário.

Essa é a primeira vez desde que Flávio e Lula anunciaram a pré-candidatura à presidência que eles estarão no mesmo evento. A presença de Lula no evento foi confirmada na segunda-feira

O ministro Nunes Marques toma posse nesta o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização das eleições presidenciais de outubro.Marques entrará na vaga da ministra Cármen Lúcia, que completa mandato de dois anos à frente do tribunal.

A escolha do presidente do TSE ocorre por antiguidade entre os ministros que também compõem o Supremo Tribunal Federal (STF). O vice-presidente será o ministro André Mendonça.

O principal desafio de Nunes Marques na presidência do TSE será assegurar a aplicação das regras que limitaram o uso de inteligência artificial durante a campanha eleitoral. Apesar de ter aprovado as medidas, o TSE terá de atuar de forma rápida para evitar a propagação de postagens ilegais que possam interferir na livre escolha dos eleitores.erfil