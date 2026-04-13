Fuga do Brasil e mandato cassado: relembre a trajetória de Ramagem até a prisão pelo ICE

Ex-deputado federal, condenado pelo STF, deixou o país de forma clandestina e foi preso nesta segunda-feira (13) por imigração ilegal na Flórida

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira (13) pelo ICE, nos Estados Unidos



O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi preso nesta segunda-feira (13) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos na região de Orlando, na Flórida, onde foi detido por imigração ilegal. A Polícia Federal (PF) agora aguarda sua extradição, cujo pedido formal foi entregue ao governo americano em 30 de dezembro de 2025.

Ramagem, que fugiu do Brasil pela fronteira de Roraima em setembro de 2025 de forma clandestina e sem qualquer registro nos controles migratórios, teve sua rota de fuga pela Guiana confirmada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em uma investigação que também resultou na prisão de Celso Rodrigo de Mello, suspeito de dar suporte logístico ao ex-parlamentar.

Três dias após essa confirmação, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados cassou o mandato de Ramagem devido à sua condenação pelo STF a 16 anos de prisão, decisão que também atingiu Eduardo Bolsonaro e abriu caminho para novas fases jurídicas. Em resposta, o ex-diretor da Abin quebrou o silêncio nas redes sociais para chamar o presidente da Câmara, Hugo Motta, de “marionete” e classificar a cassação como uma “pura covardia”.

O cerco se intensificou quando a Câmara cancelou os passaportes diplomáticos de Ramagem e seus dependentes, ao mesmo tempo em que sua esposa, a procuradora Rebeca Ramagem, recorria ao STF para tentar desbloquear as contas bancárias da família, afetadas por decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Enquanto ele permanecia em local incerto, a Abin notificou o ex-diretor no Diário Oficial para que devolvesse R$ 10 mil aos cofres públicos.