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Genial/Quaest: 56% dos brasileiros já decidiram em quem vão votar em 2026

Além disso, 67% dos que se dizem eleitores do atual presidente Lula (PT) não alterariam seu voto até a data do pleito

  • Por Fernando Keller
  • 17/03/2026 12h19
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Reprodução/Flickr Flávio Bolsonaro e Lula Os entrevistados acima de 35 anos têm uma parcela maior de confirmação em relação aos candidatos

Mais da metade dos brasileiros já decidiu em quem vai votar nas eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta terça-feira (17).  O estudo aponta que 56% dos entrevistados já definiram seu candidato, enquanto 43% disseram que ainda podem mudar sua escolha.

Além disso, 67% dos que se dizem eleitores do atual presidente Lula (PT) não alterariam seu voto até a data do pleito. Os que escolheram Flávio Bolsonaro (PL) e também não trocariam são 63%.

Veja o percentual de cada pré-candidato:

Reprodução/Genial/Quaest

Os entrevistados acima de 35 anos têm uma parcela maior de confirmação em relação aos candidatos. O estudo mostra que 59% das pessoas nessa faixa etária afirmam que já decidiram seu candidato, enquanto na faixa entre 16 e 34 anos esse número cai para 47%.

Em questão de gênero, 62% dos homens afirmam que não trocariam o seu candidato. Já entre as mulheres, o número cai para 49%, empatado com as que dizem que podem trocar o voto.

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de março, com 2004 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de aproximadamente 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado e protocolado junto à Justiça eleitoral sob o número BR-05809/2026.

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