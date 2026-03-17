Genial/Quaest: 56% dos brasileiros já decidiram em quem vão votar em 2026
Além disso, 67% dos que se dizem eleitores do atual presidente Lula (PT) não alterariam seu voto até a data do pleito
Mais da metade dos brasileiros já decidiu em quem vai votar nas eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta terça-feira (17). O estudo aponta que 56% dos entrevistados já definiram seu candidato, enquanto 43% disseram que ainda podem mudar sua escolha.
Além disso, 67% dos que se dizem eleitores do atual presidente Lula (PT) não alterariam seu voto até a data do pleito. Os que escolheram Flávio Bolsonaro (PL) e também não trocariam são 63%.
Veja o percentual de cada pré-candidato:
Os entrevistados acima de 35 anos têm uma parcela maior de confirmação em relação aos candidatos. O estudo mostra que 59% das pessoas nessa faixa etária afirmam que já decidiram seu candidato, enquanto na faixa entre 16 e 34 anos esse número cai para 47%.
Em questão de gênero, 62% dos homens afirmam que não trocariam o seu candidato. Já entre as mulheres, o número cai para 49%, empatado com as que dizem que podem trocar o voto.
A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de março, com 2004 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de aproximadamente 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado e protocolado junto à Justiça eleitoral sob o número BR-05809/2026.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.