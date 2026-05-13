Genial/Quaest: encontro entre Lula e Trump teve efeito positivo?

A pesquisa mediu a percepção dos brasileiros sobre os impactos da reunião para o Brasil e para o presidente

Ricardo Stuckert / PR Quando questionados se a reunião foi mais positiva ou mais negativa para Lula, 37% responderam que o encontro foi positivo para o presidente brasileiro.



A maioria dos brasileiros avalia de forma positiva o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira (13).

De acordo com a pesquisa, 43% dos entrevistados afirmam que Lula saiu politicamente mais forte após a reunião com Trump.

Outros 26% consideram que o presidente brasileiro saiu mais fraco, enquanto 13% avaliam que o encontro não alterou sua posição política. O porcentual dos que não souberam ou preferiram não responder é de 18%.

Reunião positiva

Quando questionados se a reunião foi mais positiva ou mais negativa para Lula, 37% responderam que o encontro foi positivo para o presidente brasileiro.

Já 20% consideraram o saldo negativo, enquanto 6% disseram que não houve impacto positivo nem negativo. Nesse cenário, 37% não souberam responder.

A percepção sobre os efeitos da reunião para o Brasil também foi majoritariamente favorável. Para 60% dos entrevistados, o encontro entre Lula e Trump foi bom para o país.

Outros 18% avaliaram a reunião como ruim para o Brasil, enquanto 10% disseram que ela não foi nem boa nem ruim. O índice de indecisos foi de 12%.

Relação Brasil-EUA

A pesquisa também mediu como os brasileiros enxergam a relação que o Brasil deve manter com os Estados Unidos. Para 56%, o país deve atuar como aliado dos norte-americanos.

Outros 29% defendem uma relação independente, enquanto 6% afirmam que o Brasil deve se posicionar como opositor. Os que não souberam ou não responderam somam 9%.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pela Quaest, contratada pela Genial Investimentos, entre os dias 8 e 11 de maio de 2026, com 2.004 eleitores de 16 anos ou mais.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-03598/2026.