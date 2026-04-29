Genial/Quaest: Tebet, França e Marina lideram disputa ao Senado em SP

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (29) aponta vantagem numérica de candidatos de centro e esquerda sobre nomes da direita

Reprodução / Redes sociais Simone Tebet (MDB), Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede) lideram a disputa por vaga ao Senado no estado.



O levantamento da Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral de São Paulo, divulgado nesta quarta-feira (29), mostra que Simone Tebet (MDB), Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede) lideram a disputa por vaga ao Senado no estado.

Os cenários avaliados mostram vantagem numérica de candidatos do centro e da esquerda contra nomes da direita: Tebet e França registraram mais menções que Guilherme Derrite (PP), Ricardo Salles (Novo) e André do Prado (PL).

Nos cenários em que Marina Silva é mostrada como opção de voto, a ex-ministra também detém vantagem contra pré-candidatos da direita.

Por outro lado, o ex-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (União Brasil), que está inelegível, registrou empate técnico dentro da margem de erro com Tebet e França no cenário em que foi testado.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.650 eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 27 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-03583/2026.

A pesquisa Genial/Quaest testou quatro cenários para a disputa ao Senado. Em uma das sondagens, Tebet registrou 14% de preferência, seguida por França, com 12%. Derrite figurou com 8% de menções, índice que configura empate técnico no limite da margem de erro com Tebet. O deputado federal é seguido por Ricardo Salles, com 6%, And´re do Prado, com 5%, e José Anibal, do PSDB, com 4%. São 27% os votos brancos e nulos, e 24% estão indecisos.

Em um cenário sem França e com Marina Silva, Tebet tem 14% e Marina, 12%. Derrite tem 8%, Salles, 6%, Prado, 6% e Aníbal, 4%. São 22% os indecisos, e 28% votariam branco ou nulo.

Houve ainda uma simulação com a inclusão do nome de Pablo Marçal, que está inelegível. Nesse cenário, os nomes de Derrite e Salles não foram incluídos como opção de voto.

Tebet registrou 15% de preferência nesse cenário, sendo seguida por França, com 12%. O ex-coach registrou 11% de menções, colocando-o em empate técnico com os ex-ministros do governo Lula. André do Prado registrou 7% de menções no cenário, e José Aníbal, 4%. São 29% os votos brancos e nulos, e 22% de indecisos.

*Com informações do Estadão Conteúdo