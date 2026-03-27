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Gerp: Lula é o candidato mais rejeitado entre os eleitores; Flávio Bolsonaro é o 2º

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (27) mostra o presidente com 51% de rejeição e o senador com 45%

  • Por Jovem Pan
  • 27/03/2026 09h38
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PR e Agência Senado Flávio Bolsonaro e Lula Na comparação com janeiro de 2026, a rejeição de Lula permaneceu estável em 51%, enquanto a de Flávio Bolsonaro subiu de 41% para 45%.

A pesquisa divulgada nesta sexta-feira (27) pelo instituto Gerp mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o nome mais rejeitado entre os brasileiros. O petista lidera a rejeição com 51%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 45%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas. Os dados foram ponderados de acordo com sexo, faixa etária, renda do chefe do domicílio e regiões do país. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,55%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 20 e 25 de março de 2026. Ela está registrada no TSE com o número BR-02846/2026

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