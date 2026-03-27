Gerp: Lula é o candidato mais rejeitado entre os eleitores; Flávio Bolsonaro é o 2º

Entre os demais nomes testados, o governador Romeu Zema (Novo) registra 16%, empatado com Eduardo Leite (PSDB), também com 16%. Ratinho Júnior (PSD) aparece com 15%, seguido por Ronaldo Caiado (União Brasil), com 13%, e Ciro Gomes (PDT), com 12%. Renan Santos e Aldo Rebelo registram 11% cada.

Além disso, 1% dos entrevistados disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos, enquanto outros 1% afirmaram que não votariam em nenhum deles. Já 2% não souberam ou não responderam.

Na comparação com janeiro de 2026, a rejeição de Lula permaneceu estável em 51%, enquanto a de Flávio Bolsonaro subiu de 41% para 45%.

Avaliação do presidente

A avaliação do presidente é liderada pelo índice “péssimo”, com 41%, seguido por “bom” (19%), “ótimo” (16%), “regular” (15%) e “ruim” (6%). Outros 1% não souberam ou não responderam.

Governo Lula

Na avaliação do governo federal, 52% desaprovam a gestão, enquanto 42% aprovam. Outros 7% não souberam ou não responderam.

Lula e Flávio têm empate técnico

O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em todos os cenários de primeiro turno da disputa presidencial, além de também registrarem empate técnico no segundo turno, segundo a pesquisa.

No primeiro cenário, Lula soma 38% das intenções de voto, contra 36% de Flávio. Em seguida aparecem Ciro Gomes (7%), Ratinho Júnior (4%), Romeu Zema (3%), Ronaldo Caiado (3%), Renan Santos (1%) e Aldo Rebelo (0%). Nenhum deles soma 3%, e 6% não souberam ou não responderam.

Já em um eventual segundo turno, o levantamento indica Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto, e Lula com 45%. Outros 5% afirmaram que votariam em nenhum dos candidatos, e 3% não souberam ou não responderam.