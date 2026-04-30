Gilmar elogia Messias após rejeição ao STF: ‘Brasil ganha em tê-lo onde estiver’

Magistrado afirmou que o AGU é um dos maiores juristas da história recente do Brasil

Rosinei Coutinho / STF Juiz diz que Messias passou por "rigoroso escrutínio público"



O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), escreveu diversos elogios nas redes sociais ao Advogado-Geral da União Jorge Messias, que teve sua entrada na Suprema Corte barrada ontem em votação no plenário do Senado.

O magistrado afirmou que o AGU é um dos maiores juristas da história recente do Brasil, e que ele tem uma trajetória “marcada por dignidade, retidão e dedicação ao serviço público”. Gilmar escreveu que sempre defendeu publicamente que Messias possui as qualidades necessárias para assumir o cargo de ministro do STF.

Seguindo o texto, o juiz diz que Messias passou por “rigoroso escrutínio público” e que teve a sua honra atacada, mas que lidou com a situação com “coragem, dignidade e humildade”. Concluiu dizendo que a história irá fazer justiça à sua trajetória e que o “Brasil ganha em tê-lo onde estiver”.

Apesar dos elogios ao AGU, Gilmar defendeu também o direito do Senado em rejeitar sua candidatura e afirmou que a decisão deve ser respeitada.

O Senado Federal exerceu, com a soberania que lhe é própria, sua prerrogativa constitucional de sabatinar e deliberar sobre nomes indicados ao STF — missão centenária que deve ser pautada pelo interesse público e pelos requisitos do cargo. A decisão do Senado deve ser respeitada.… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) April 30, 2026

Foram 42 votos contra a entrada de Messias no STF, 34 a favor e uma abstenção. Ele foi o primeiro nome a não ser aprovado para o cargo desde 1894.

Derrota histórica

A expectativa geral era de que o AGU fosse aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. No entanto, a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se movimentou nas últimas semanas para barrar a indicação. Aliados admitiram que a rejeição é a maior derrota do terceiro mandato do petista e fortalece o pré-candidato ao Planalto e senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).