Governador do MT sofre acidente durante vistoria a obras e precisa ser hospitalizado
Político foi levado ao hospital e está sendo monitorado, segundo publicação no perfil oficial de Mendes nas redes sociais
Mayke Toscano/Secom-MTO governador de Mato Grosso, Mauro Mendes
O governador do Mato Grasso, Mauro Mendes (União), sofreu um acidente neste domingo, 31, durante vistoria a uma obra. O político foi levado ao hospital e está sendo monitorado, segundo publicação no perfil oficial de Mendes nas redes sociais. “Ele está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa”, informa a postagem. Mendes sofreu um “pequeno acidente” enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso, ainda de acordo com a publicação. O empreendimento está localizado próximo a Cuiabá, capital do Estado.
*Com informações do Estadão Conteúdo
