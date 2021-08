Governadores do Nordeste divulgam carta e dizem que não participarão de ações inconstitucionais

Políticos defenderam a legalidade e a paz e afirmaram que não vão permitir que ‘atos irresponsáveis tumultuem o Brasil’

Reprodução/Twitter/@fatimabezerra Governadores dos Estados do Nordeste se reuniram nesta quarta-feira, 25



Governadores de Estados do Nordeste divulgaram uma carta nesta quarta-feira, 25, em que defendem “a legalidade e a paz” e afirmam que não participarão de qualquer ato que esteja fora da Constituição. Os políticos disseram ainda que não vão permitir que “atos irresponsáveis tumultuem o Brasil”. Assinam o documento os governadores do Piauí, Wellington Dias (PT), do Alagoas, Renan Filho (MDB), da Bahia, Rui Costa (PT), do Ceará, Camilo Santana (PT), do Maranhão, Flávio Dino (PSB), da Paraíba, João Azevedo (Cidadania), do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), do Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), e a vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos (PCdoB).

“Os governadores do Nordeste, reunidos em Natal (RN) nesta data, conclamam a sociedade e as instituições uma atitude firme em defesa da legalidade e da paz. Somente assim o Brasil terá condições de combater a inflação, o desemprego e a pobreza, que crescem nos lares das famílias da nossa nação”, diz a carta. “Reafirmamos que as instituições estaduais cumprirão a missão de proteger a ordem pública e, por isso mesmo, não participarão de qualquer ação que esteja fora da Constituição. Não permitiremos que atos irresponsáveis tumultuem o Brasil”.