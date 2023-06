Governo de SP lança novo plano de Meio Ambiente e pretende conceder mais quatro parques à iniciativa privada

Gestão Tarcísio também almeja reforçar o programa ‘IntegraTietê’, que possui orçamento de R$ 5,6 bilhões para cuidar do principal rio paulista

Sergio Barzaghi / Governo do Estado de São Paulo Governador Tarcísio de Freitas apresentando o novo Plano Estadual de Meio Ambiente



No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste 5 de junho, o governo de São Paulo lançou o novo Plano Estadual de Meio Ambiente, que estima investimentos de R$ 2,13 bilhões, entre recursos públicos e privados. A iniciativa está organizada em 21 ações, dentre os quais se encontra a abertura de estudos para concessão de mais quatro parques da capital – Parque Ecológico do Tietê (quatro núcleos), Parque Estadual da Juventude, Parque Estadual do Belém e Parque Jequitibá –, que seguirão o esquema e qualificação do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI-SP), vigente em outras unidades da cidade, como: Água Branca e Villa Lobos. Além disso, há a previsão de se investir R$ 36,9 milhões na revitalização de cinco Unidades de Conservação, que são consideradas ativos para o turismo ecológico.

Outra frente contemplada pelo Novo Plano Estadual de Meio Ambiente é o da Biodiversidade, que contará com investimento estimado em R$ 1 bilhão para restaurar 37,5 mil hectares de vegetação. O governo também reforçou o programa “IntegraTietê”, que prevê uma série de medidas de curto, médio e longo prazo em prol do principal rio paulista. A previsão, segundo o governo do Estado, é que sejam investidos R$ 5,6 bilhões na ampliação da rede de saneamento básico, desassoreamento, gestão de pôlderes, melhoria no monitoramento da água e recuperação da fauna e flora que vivem nas margens do córrego. Para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), todo este investimento e cuidado com a natureza é pensando nas gerações vindouras. “Falar de meio ambiente é falar de compromisso. Compromisso com as gerações passadas e o que elas fizeram para manter o Brasil com 60% de sua área preservada. E compromisso com as gerações futuras porque, se a gente cuidar do meio ambiente, vamos ter futuro”, afirmou.