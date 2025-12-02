Governo lança plano nacional para atendimento de saúde às comunidades das águas

Iniciativa interministerial promete ampliar o acesso a serviços médicos para pescadoras, ribeirinhas e populações costeiras e marítimas de diversas regiões do país

Guido Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo O anúncio foi realizado em Itapissuma, no litoral norte de Pernambuco, e contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva



O Ministério da Saúde e o Ministério da Pesca e Aquicultura lançaram, nesta terça-feira, dois de dezembro, a estratégia Mais Saúde para as Mulheres das Águas. A ação tem como objetivo fortalecer o atendimento e ampliar o acesso dos serviços de saúde para pescadoras artesanais, ribeirinhas e populações costeiras e marítimas.

O anúncio foi realizado em Itapissuma, no litoral norte de Pernambuco, e contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

A criação da estratégia atende a uma demanda histórica por equipes treinadas e estrutura adequada para atuar em territórios onde o acesso à saúde é limitado. O pedido foi levado à primeira-dama em agosto de dois mil e vinte e cinco, durante visita à Colônia Z dez.

“Essa é uma pauta de luta de cinquenta anos das mulheres das águas, e hoje estamos resgatando esse compromisso graças à sensibilidade e à capacidade de transformar a vida das pessoas”, declarou Janja durante o evento.

O ministro Alexandre Padilha destacou a necessidade de equipes preparadas para atender realidades distintas pelo país. Segundo ele, as necessidades de um posto de saúde na capital pernambucana não são iguais às de municípios como Itapissuma. “A gente precisa ter médicos, enfermeiras e agentes comunitários treinados para cuidar da realidade das mulheres que trabalham nas águas”, afirmou.

Com o lançamento, o governo sinaliza que pretende adequar estruturas e recursos humanos às especificidades dessas comunidades, reforçando o compromisso com políticas voltadas a populações historicamente vulneráveis.