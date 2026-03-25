Governo quer que prorrogação da CPMI do INSS se limite por mais 15 dias

A prorrogação do colegiado foi comemorada pela oposição

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula (PT) durante cerimônia de lançamento do Programa 'Farmácia Popular do Brasil'



Parlamentares da base do governo estão trabalhando nos bastidores para limitar a ampliação dos trabalhos da CPMI do INSS por mais duas semanas. A decisão do ministro André Mendonça, do STF, em prorrogar a comissão em até 120 dias desagradou tanto o governo Lula, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A prorrogação do colegiado foi comemorada pela oposição. O presidente do comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que 60 dias seriam necessários para a realização de novas sessões e depoimentos até a finalização do relatório. Já parlamentares governistas acreditam que 15 dias seria suficiente para encerrar os trabalhos da comissão.

A leitura política dos deputados e senadores é de que o tempo reduzido da CPMI pode conter eventuais desgastes em ano eleitoral, devido ao avanço das investigações envolvendo nomes próximos ao presidente Lula.

Nesta quinta-feira (25), o STF vai julgar em plenário físico a decisão de Mendonça em prorrogar a comissão. Como não há consenso na Suprema Corte, um eventual pedido de vista não está descartado. Esse tempo é visto como um possível espaço para negociações entre Congresso e Judiciário, numa saída negociada sem gerar desgaste entre os Poderes.