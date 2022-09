Governo sanciona lei que incentiva empregos para mulheres

Texto prevê incentivos para mães com crianças pequenas e sistema de qualificação para vítimas de violência doméstica

ArthurHidden - br.freepik.com Mulheres com filhos até seis anos de idade ou deficiência terão prioridade em vagas de trabalho remoto ou à distância



Nesta quinta-feira, 22, o governo federal sancionou a Lei 14.457/2022, que institui o programa Emprega +Mulheres. Criado a partir da Medida Provisória (MP) 1.116/2022, editada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em maio deste ano, o projeto busca apoiar mulheres na trajetória profissional, em especial mães de crianças pequenas ou com deficiência, qualificá-las em áreas estratégicas visando à ascensão profissional e o retorno das trabalhadoras após o término da licença-maternidade. O texto também prevê jornadas mais flexíveis, benefícios como o reembolso-creche, equidade salarial entre homens e mulheres na mesma função e sistema de qualificação de vítimas de violência doméstica. Mulheres com filhos de até seis anos de idade ou deficiência terão prioridade em vagas de trabalho remoto ou à distância. Também está prevista uma estabilidade de seis meses após o retorno da mulher da licença-maternidade. A lei ainda cria o Selo Emprega + Mulher, que pode beneficiar micro e pequenas empresas com o selo poderão serão beneficiadas com estímulos financeiros e creditícios.