Haddad decidirá por Marina ou França para o Senado de SP, diz Edinho

Presidente do Partido dos Trabalhadores declarou que escolha da segunda candidatura à Casa Alta acontecerá por meio de diálogo; Simone Tebet já está definida

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad está encarregado das tratativas para fechar a chapa paulista



O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, disse nesta quinta-feira (9) que o pré-candidato ao governo de São Paulo pela legenda, Fernando Haddad, decidirá entre os ex-ministros Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede) para disputar o Senado. A ex-titular do Planejamento e Orçamento Simone Tebet (PSB) já está definida para concorrer a assento na Casa Alta pelo estado.

“Fernando Haddad certamente vai conduzir esse processo da melhor forma possível, quem não ocupar a vaga ao Senado, certamente terá outro papel no processo eleitoral”, declarou Edinho.

Conforme antecipou a Jovem Pan, o futuro político de Márcio França segue em aberto. Articuladores do PT acreditam que seria mais difícil convencer o ex-ministro e até então pré-candidato ao governo paulista a se “rebaixar” ao posto de vice na chapa com o ex-titular da Fazenda Fernando Haddad para o Palácio dos Bandeirantes.

Há ainda uma expectativa de que Márcio França se lance ao Senado por São Paulo. Entretanto, internamente, há um entendimento de que Marina Silva deva disputar a Casa Alta pelo estado.