Hérnia inguinal bilateral: entenda a condição que afeta Bolsonaro

Uma perícia realizada pela Polícia Federal concluiu que o ex-presidente deve passar por cirurgia o mais breve possível

  • Por Jovem Pan
  • 19/12/2025 19h31 - Atualizado em 19/12/2025 19h32
PABLO PORCIUNCULA / AFP Bolsonaro Médicos do ex-presidente já havia constatado a condição

Uma perícia realizada pela Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por cirurgia o mais breve possível. O pedido da operação foi realizada pela defesa do ex-presidente, que detectou a presença de duas hérnia inguinais, na virilha e abdômen. Caso seja aprovada, o ex-presidente terá de ser internado de cinco a sete dias.

“Diante do exposto, essa Junta Médica pericial conclui que o periciado Jair Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita de reparo cirúrgico eletivo”, diz a nota da PF. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses na sede da Polícia Federal em Brasília, por tentativa de golpe de Estado.

O que é?

Hérnias inguinais (também conhecidas com hérnias na virilha) são tumefações (papo, tecido solto) que ocorrem quando os tecidos do interior do abdômen saem por um ponto fraco da parede muscular abdominal na região inguinal (virilha). No caso de Bolsonaro, ela ocorre ambas virilhas, o que forma uma hérnia inguinal bilateral. Se a pessoa com a condição tosse muito, ou soluça, como no caso do ex-presidente, a dor tende a aumentar.

