Lula ironiza suposto apoio de Rubio a Flávio Bolsonaro: ‘Vamos derrotar todos’

Em convenção nacional do PDT, o chefe do Executivo discursou após a legenda oficializar apoio à sua reeleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta segunda-feira (20). Disse que, se ele quiser vir ao Brasil para apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, “que venha e monte um comitê.”

A fala ocorreu ao fim do discurso de Lula na convenção nacional do PDT, em Brasília. O partido oficializou o apoio à reeleição de Lula. Foi a primeira legenda a fazer isso. A convenção nacional do PT está marcada para 2 de agosto, em São Paulo.

“Estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha e monte um comitê. Porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia neste país”, disse o presidente da República.

O petista também defendeu a soberania brasileira, seguindo uma linha de discurso que se tornou recorrente em suas falas públicas. Disse que “nós erramos por nós e acertamos por nós e ninguém nos diz o que fazer, nós decidimos o que fazer”, menos de uma semana após o governo norte-americano ter anunciado a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

Na última quinta-feira (16), após o anúncio das tarifas americanas, o secretário de Estado dos EUA afirmou, na sua conta do X, que a taxação havia ocorrido porque Lula “priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro” e o governo brasileiro não teria negociado de “boa-fé.” Rubio já disse que o Brasil é uma “exceção” em uma América Latina cheia de aliados do governo americano.

Segundo reportagem publicada pelo jornal americano The New York Times no último dia 11, Rubio tem atuado como governante de facto da Venezuela desde janeiro, quando os Estados Unidos capturaram o ditador do país, Nicolás Maduro, em uma operação. Rubio mantém contato próximo com a presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, e efetivamente controlaria as finanças, a distribuição de recursos naturais e o governo do país latino-americano.

A participação na convenção nacional do PDT é a primeira de Lula como pré-candidato à Presidência e dá início ao período de intensificação da campanha política.

Lula chegou ao palco por volta das 19h30. Antes, seu nome foi anunciado pelo presidente do PT, Edinho Silva, por volta das 19h. A equipe do presidente da República tem tomado cuidado com suas participações em eventos com cunho eleitoral. Ele deve participar apenas em horários considerados fora do expediente – em geral, depois das 18h.