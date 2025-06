Itamaraty confirma que cerca de 200 brasileiros vivem no Irã e recomenda que evitem sair de casa

Estima-se que entre 180 e 190 brasileiros residam no Irã, enquanto em Israel esse número é significativamente maior, alcançando cerca de 12.000

Abedin Taherkenareh/EFE/EPA



O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está acompanhando atentamente o desenrolar do conflito no Oriente Médio, com um foco especial na segurança dos cidadãos brasileiros que vivem na região. Atualmente, estima-se que entre 180 e 190 brasileiros residam no Irã, enquanto em Israel esse número é significativamente maior, alcançando cerca de 12.000. A tarefa de contabilizar com precisão esses cidadãos é complexa, pois muitos possuem dupla nacionalidade e estão bem integrados à sociedade israelense. Apesar da tensão crescente, o Itamaraty não planeja uma retirada em massa dos brasileiros, principalmente devido à natureza aérea do conflito, que difere do enfrentamento terrestre na Faixa de Gaza.

A complexidade do conflito, que envolve múltiplos países, torna a evacuação por terra inviável. O ministro das Relações Exteriores está em negociações para facilitar a saída de brasileiros em casos específicos, como ocorreu recentemente com o retorno de autoridades ao Brasil. A ausência de um plano estruturado para a retirada de turistas também complica a contabilização dos brasileiros que desejam deixar a região. O Itamaraty destaca que a saída é arriscada e cheia de complicações, e as negociações para um possível resgate estão se intensificando. A Força Aérea Brasileira já se colocou à disposição para uma operação de repatriação, aguardando uma ordem do governo do presidente Lula.

No entanto, essa operação não deve ocorrer nos próximos dias. A situação permanece delicada, e o governo brasileiro continua a acompanhar de perto os desdobramentos, buscando garantir a segurança dos cidadãos brasileiros no exterior. Enquanto isso, o Itamaraty reforça a importância de os brasileiros na região manterem contato com as autoridades consulares e seguirem as orientações de segurança emitidas.