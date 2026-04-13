Jorge Seif pede à Embaixada dos EUA asilo político para Alexandre Ramagem

O ex-deputado foi preso na Flórida nesta segunda-feira (13) pelo ICE por tentativa de golpe de Estado

Jefferson Rudy / Agência Senado e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Senador Jorge Seif e ex-deputado federal Alexandre Ramagem



O senador Jorge Seif (PL-SC) encaminhou um requerimento nesta segunda-feira (13) à Embaixada dos Estados Unidos, solicitando que seja concedido asilo político nos EUA ao ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)e ex-deputado federal, Alexandre Ramagem.

Alexandre Ramagem, foi preso nos Estados Unidos nesta segunda-feira pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). A informação foi dada inicialmente pelo G1 e confirmada pela Jovem Pan. O ICE confirmou a detenção. Ele é considerado foragido da Justiça brasileira.

O senador escreveu que Ramagem é “indiscutivelmente vítima” da violação dos direitos humanos, e que, segundo o governo norte-americano, o ministro do STF Alexandre de Moraes, quem determinou a prisão e extradição do ex-deputado, “usou seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão”.

Seif solicitou à Embaixada norte-americana:

Que a comunicação seja formalmente registrada pela Embaixada;

Que o pedido seja encaminhado ao Secretário de Estado, ao Procurador-Geral de Justiça e às autoridades responsáveis pela política migratória dos Estados Unidos da América;

Que seja considerada, no âmbito das decisões cabíveis, a análise do contexto político e institucional brasileiro, especialmente no que tange à alegada perseguição a opositores políticos;

Que seja concedido asilo político para Sr. Alexandre Ramagem e sua família.

Prisão de Ramagem nos EUA

Ramagem foi condenado 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi detido na região de Orlando, na Flórida. Por já ter pedido asilo no país, ele não pode ser extraditado imediatamente. Em nota, a Polícia Federal confirmou a prisão e afirmou que a prisão aconteceu em cooperação com as autoridades policiais dos EUA.

A PF espera que ele seja extraditado, ou poderá buscá-lo por ser foragido da Justiça. Ramagem teve o mandato cassado em 18 de dezembro, no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados também declarou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ramagem foi condenado por tentativa de golpe para reverter o resultado das eleições de 2022. Após a condenação, ele deixou o país e fugiu para os EUA, em setembro.

No final de janeiro, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o pedido de extradição do ex-deputado federal foi entregue ao governo dos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2025.