Juiz pede mais tempo para avaliar liberdade de Carla Zambelli durante processo de extradição

Deputada federal passou por nova audiência nesta quarta-feira (27) no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália; parlamentar ficará presa até decisão do magistrado

  • 27/08/2025 12h31 - Atualizado em 27/08/2025 12h45
Reprodução/TV Globo Zambelli passa por audiência na Itália Carla Zambelli passa por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira (27). A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. O juiz do caso solicitou mais tempo para decidir se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. Até a decisão, a deputada federal segue detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma. A defesa da parlamentar alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. No dia 13 de agosto, Zambelli passou mal ao chegar à audiência. Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação foi em maio, por ter coordenado invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. Após a condenação, a parlamentar fugiu do país, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho.

A parlamentar também foi condenada pelo Supremo neste mês, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, pelo episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.

*Com informações do Estadão Conteúdo

