Kakay deixa defesa de Ciro Nogueira em meio a polêmicas no caso Master

Na semana passada, o senador foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) ligada banco privado

Divulgação / Agência Brasil Advogado Antônio Carlos Almeida Castro, o Kakay



O advogado Antônio Carlos Almeida Castro, mais conhecido como Kakay, deixou a defesa do senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo de operação da Polícia Federal (PF) na semana passada. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (11) pelo escritório de advocacia Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados.

Segundo Kakay, a saída foi em comum acordo. Ele defendia o parlamentar no âmbito do caso Master.

Ciro Nogueira foi um dos alvos da PF na quinta-feira (7), durante a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ligados ao Banco Master.

A decisão da PF apontou que há uma identificação de suposta conduta do senador em favor de Vorcaro, em troca do “recebimento de vantagens econômicas indevidas”.

Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também foi alvo da operação e foi preso na manhã de quinta. O parente de Vorcaro é descrito pela PF como integrante do núcleo financeiro-operacional do grupo investigado. Segundo o documento, ele atuaria como operador financeiro de Vorcaro, responsável pela execução material das movimentações financeiras e societárias. Irmão de Ciro também foi alvo Outros alvos da operação foram Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho e as empresas Green Investimentos e Green Energia Fundo de Investimentos. Ao todo, policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e executadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão judicial também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões. A fase da operação foi autorizada pelo relator do caso no STF, ministro André Mendonça.

Leia nota do escritório

O escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados vem comunicar que, em comum acordo com o Senador Ciro Nogueira, não seguirá atuando para o parlamentar neste caso.

Antônio Carlos de Almeida Castro – Kakay

Roberta Castro Queiroz

Marcelo Turbay

Liliane de Carvalho

Álvaro Chaves

Ananda França

*Matéria em atualização