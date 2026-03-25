Leite diz que não será vice caso PSD escolha Caiado para a presidência

‘Não trabalho com essa perspectiva’, afirmou o governador em entrevista à Jovem Pan

RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Leite afirmou que está dedicado a liderar um projeto nacional



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou em entrevista à Jovem Pan, no programa Tempo Real, que não será candidato à vice-presidência caso o PSD escolha Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como candidato à presidência.

“Não trabalho com essa perspectiva”, disse Leite. Apesar de dizer que respeita muito o governador, ele afirmou que está dedicado a liderar um projeto nacional, mas que, se não for escolhido, prefere cumprir seu mandato, não concorrendo ao Senado ou sendo vice de Caido.

Leite também reforçou que defende uma candidatura de centro, que “despolarize” o Brasil. Também afirmou que quer apresentar uma alternativa para os eleitores que votam “na base do medo” da volta de uma candidatura alinhada a Bolsonaro ou Lula.

Sobre propostas, Leite afirmou que o país precisa de diversas reformas, entre elas a proibição de coligações nas eleições majoritárias, revisar o tamanho das emendas parlamentares no orçamento público e colocar um limite para mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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