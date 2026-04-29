Líder da oposição abraça Messias durante sabatina, é criticado e se explica: ‘princípio de educação’

O momento gerou repercussão negativa entre os apoiadores da direita, já que a indicação de Messias ao STF é do presidente Lula

Reprodução/Youtube/TV Senado Sóstenes Cavalcante abraça Jorge Messias durante sabatina do AGU



O deputado e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), abraçou o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, durante sua sabatina nesta quarta-feira (29). Os dois compartilharam um abraço e conversaram por alguns segundos.

O momento gerou repercussão negativa entre os apoiadores da direita já que a indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado é base ativa da oposição ao governo atual pelo PL.

Nas redes sociais, o público compartilhou o momento do abraço com críticas a Sóstenes.

Essa sabatina não é uma sabatina. O deputado Sóstenes Cavalcanti, que publicamente se posiciona contra a indicação de Jorge Messias, aparece durante a sabatina em clima de total proximidade; abraço apertado e cochichos ao pé do ouvido – uma cumplicidade que não combina com quem… pic.twitter.com/70rHzDTq9v — Karina Michelin (@karinamichelin) April 29, 2026

Depois de ver as falas da Damares elogiando Eliziane e Leila , o abraço do Sostenes ao Bessias , eu nem vou mais perder meu tempo assistindo essa sabatina . Me surpreenderei apenas se ele foi reprovado 🤦🏻‍♀️ — RoziSNews (@RoziSNews) April 29, 2026

ESCULACHO Mesmo declarando ser “contrário” à indicação, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, fez questão de ir até a CCJ do Senado. Ele se aproximou de Jorge Messias, indicado de Lula ao STF, cumprimentou-o e falou ao pé do ouvido. 🤡 pic.twitter.com/VaKH3VI4Ka — Pri (@Pri_usabr1) April 29, 2026

Que porcaria de beijo é esse @DepSostenes ? Espero que seja um beijo e um abraço de consolo pelo #MessiasNão pic.twitter.com/2pV9RP7WHy — 𝒯𝓈𝓊𝓀𝒾 ☭⃠ (@Fa1ryNight) April 29, 2026

Após a repercussão, Sóstenes fez uma publicação nas redes sociais dizendo que “ser educado não pode ser confundido com posicionamento político”. “Com a convicência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesse do meu estado e da bancada do PL. Mas fiquem tranquilos, toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF”, esclareceu o deputado.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Sóstenes Cavalcante (@sostenescavalcante)

Durante a sabatina, Messias chegou a dizer ainda que não tem responsabilidade com o governo, mas sim com a constituição. “Governos são transitórios, o meu compromisso, se magistrado, é com a constituição”, declarou.

Sabatina de Jorge Messias

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sabatina nesta quarta-feira Jorge Messias para o STF. A expectativa geral é de que o AGU seja aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso. Entretanto, a oposição ao governo do presidente Lula se movimenta para tentar barrar a indicação.

Ao colunista Bruno Pinheiro, da Jovem Pan, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB), declarou ter trabalhado para convencer colegas no Senado a barrar Messias. A ala mais alinhada ao bolsonarismo ainda acusa o Planalto de ter “comprado” apoios para garantir a aprovação do AGU.