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Líder da oposição abraça Messias durante sabatina, é criticado e se explica: ‘princípio de educação’

O momento gerou repercussão negativa entre os apoiadores da direita, já que a indicação de Messias ao STF é do presidente Lula

  • Por Jovem Pan
  • 29/04/2026 16h55 - Atualizado em 29/04/2026 17h14
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Reprodução/Youtube/TV Senado Sóstenes Cavalcante abraça Jorge Messias durante sabatina do AGU Sóstenes Cavalcante abraça Jorge Messias durante sabatina do AGU

O deputado e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), abraçou o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, durante sua sabatina nesta quarta-feira (29). Os dois compartilharam um abraço e conversaram por alguns segundos.

O momento gerou repercussão negativa entre os apoiadores da direita já que a indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado é base ativa da oposição ao governo atual pelo PL.

Nas redes sociais, o público compartilhou o momento do abraço com críticas a Sóstenes.

Após a repercussão, Sóstenes fez uma publicação nas redes sociais dizendo que “ser educado não pode ser confundido com posicionamento político”. “Com a convicência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesse do meu estado e da bancada do PL. Mas fiquem tranquilos, toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF”, esclareceu o deputado.

 
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  Um post compartilhado por Sóstenes Cavalcante (@sostenescavalcante)

Durante a sabatina, Messias chegou a dizer ainda que não tem responsabilidade com o governo, mas sim com a constituição. “Governos são transitórios, o meu compromisso, se magistrado, é com a constituição”, declarou.

Sabatina de Jorge Messias

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sabatina nesta quarta-feira Jorge Messias para o STF. A expectativa geral é de que o AGU seja aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso. Entretanto, a oposição ao governo do presidente Lula se movimenta para tentar barrar a indicação.

Ao colunista Bruno Pinheiro, da Jovem Pan, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB), declarou ter trabalhado para convencer colegas no Senado a barrar Messias. A ala mais alinhada ao bolsonarismo ainda acusa o Planalto de ter “comprado” apoios para garantir a aprovação do AGU.

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