Líder do governo no Congresso acredita em votação da PEC da escala 6×1 no Senado em até três semanas

Senador Randolfe Rodrigues diz estar confiante na aprovação célere, mas oposição já se articula para mudar o texto aprovado pela Câmara

Foto: WAGNER ARAÚJO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Líder do governo no Congresso



O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), acredita que a PEC que extingue a escala de trabalho 6×1 deve ser votada em até três semanas no Senado. Em conversa com a Jovem Pan, o parlamentar afirmou estar confiante tanto na aprovação quanto na tramitação célere da proposta.

O Senado deve receber o texto aprovado pela Câmara ainda nesta quinta-feira (28). A expectativa é que a PEC seja analisada inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguir ao plenário. Internamente, senadores já especulam sobre os possíveis nomes para a relatoria do texto.

“Vamos defender que a tramitação seja breve, seja célere, e seja respeitada a decisão da Câmara com o texto que foi aprovado. O trabalhador brasileiro não pode esperar mais do que já esperou”, afirmou Randolfe. “Nós precisamos ter o fim da escala 6×1 já para ser aplicado ainda em setembro deste ano. E por isso eu acredito que, nas próximas duas, três semanas no máximo, nós conseguiremos aprovar no Senado”, completou.

Apesar do otimismo do governo, senadores da oposição já se articulam para alterar partes do texto aprovado pela Câmara. Um grupo de parlamentares assinou uma emenda de flexibilização da carga horária de trabalho que manteria as 44 horas semanais, com aumento do tempo de trabalho diário — o que, na prática, esvaziaria o principal objetivo da proposta.