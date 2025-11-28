Líder do governo no Congresso elogia Alcolumbre

Randolfe Rodrigues enfatizou que não há queixas sobre a conduta do presidente do Senado que o acordo para pautar o licenciamento ambiental foi imposto pela maioria congressual

Pedro França/Agência Senado Rodrigues destacou que Alcolumbre tem sido um aliado importante em várias pautas de interesse do Executivo



A recente decisão do Congresso Nacional de derrubar 52 dos 63 vetos à lei de licenciamento ambiental provocou um clima de tensão entre o governo e o Congresso. O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, expressou seu apoio ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apesar da derrota significativa para o governo. Rodrigues destacou que Alcolumbre tem sido um aliado importante em várias pautas de interesse do Executivo e que a situação atual deve ser resolvida após uma conversa entre o presidente Lula e Alcolumbre. Ele enfatizou que não há queixas sobre a conduta de Alcolumbre e que o acordo para pautar o licenciamento ambiental foi imposto pela maioria congressual.

A decisão de Alcolumbre de pautar temas que representam gastos para o governo, como a indicação rápida do ministro Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), também contribuiu para o clima de tensão. A escolha de Messias, em vez de Rodrigo Pacheco, preferido de Alcolumbre, gerou reações, incluindo a ausência de Alcolumbre na cerimônia de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Durante a sessão do Congresso, Alcolumbre afirmou que a decisão de pautar o tema não envolvia disputa política, mas a presença de Hugo Motta, também em desacordo com o governo, ao lado de Alcolumbre no plenário, evidenciou o mal-estar.

A expectativa agora se volta para a conversa entre Lula e Alcolumbre, especialmente em relação à sabatina de Jorge Messias, que, segundo Rodrigues, não deve ser adiada. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar, levantou a possibilidade de adiamento devido à falta de envio da mensagem oficial ao Senado com a indicação de Messias. No entanto, Rodrigues afirmou que Messias terá tempo suficiente para dialogar com os 81 senadores, o que é crucial para o andamento do processo.

Fontes indicam que Messias tentou se encontrar pessoalmente com Alcolumbre, mas não obteve resposta, evidenciando a dificuldade de diálogo entre as partes.

Com informações de Rany Veloso

*Reportagem produzida com auxílio de IA