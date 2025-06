Líderes evangélicos convocam apoiadores para ato de Bolsonaro em São Paulo

Manifestação, que contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, está marcada para o próximo domingo, dia 29, na Avenida Paulista

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, está marcaod para dia 29 de junho



Um grupo de dez líderes evangélicos, liderados pelo pastor Silas Malafaia, lançou um vídeo convocando os apoiadores para um ato em São Paulo. A manifestação, que contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, está marcada para o próximo domingo, dia 29, na Avenida Paulista. No vídeo, além de Malafaia, estão presentes apóstolos, bispos e outros pastores que clamam por “justiça já”. Eles expressam sua indignação em relação ao que consideram condenações injustas e penas desproporcionais enfrentadas por inocentes no Brasil. Juntos, esses líderes religiosos acumulam mais de 20,3 milhões de seguidores nas redes sociais.

A última aparição pública de Bolsonaro aconteceu em maio, na capital federal, onde reuniu cerca de 4 mil pessoas. Em abril, o ex-presidente havia se desculpado politicamente com aqueles que foram condenados pela invasão das sedes dos Três Poderes, evento que atraiu 44,9 mil manifestantes na Avenida Paulista. A mobilização atual reflete a continuidade do apoio de setores evangélicos a Bolsonaro, que busca manter sua base ativa e engajada.

