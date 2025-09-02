Lindbergh Farias garante que anistia não será pautada durante julgamento de Bolsonaro no STF

Líder do PT na Câmara se reuniu com presidente da Casa e reforçou que projeto é inconstitucional; votação só deve ocorrer após o julgamento

Gabriel Paiva/PT Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), diz que projeto de lei da anistia não será pautado durante julgamento de Bolsonaro



O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta terça-feira (2) que o projeto de lei da anistia para os presos pelos atos de 8 de janeiro não será pautado durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorre até o dia 12 de setembro. Lindbergh se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante o intervalo das sessões e reforçou que o projeto é inconstitucional. “Eu sei que tem uma pressão, estive com o presidente, vai ter uma reunião de líderes daqui a pouco, mas eu já posso antecipar que essa discussão da anistia não vai ser pautada”, disse o parlamentar.

O deputado acompanha o julgamento do ex-presidente e outros réus na ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. Segundo Lindbergh, há uma forte articulação para que a votação do tema da anistia ocorra após o encerramento do julgamento, como forma de evitar pressões políticas sobre o processo em curso. Na segunda-feira (1°), Hugo Motta disse que o projeto será deliberado “no momento certo”, respeitando a discussão dos partidos e a necessidade do país. O presidente da Câmara reforçou que a pauta será tratada com serenidade, sem antecipar a votação. O posicionamento de Lindbergh busca frear a pressão da oposição, intensificada com o início do julgamento.