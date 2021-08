Lira diz que não vai adiar votação do voto impresso e que Bolsonaro respeitará resultado

Presidente da Cãmara também defendeu acordo entre os Poderes e disse que há matérias mais importantes a serem votadas neste momento

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira, 10, que não vai adiar a votação da PEC do voto impresso, marcada para esta tarde. Em conversa com jornalistas, o deputado disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai respeitar o resultado do plenário. “Os parlamentares são livres, cada um expressa o seu voto. Vamos esperar o resultado. Tanto um resultado como outro terão consequências”, afirmou. “Se não passar, há um compromisso do presidente da República, e isso ficou claro, que cumprirá e aceitará o resultado do plenário da Câmara dos Deputados. É isso que eu espero”, completou.

Lira também defendeu um acordo entre os Poderes e disse que há matérias mais importantes a serem votadas neste momento. “Todos os deputados que estão aqui foram eleitos pela urna eletrônica. Eu já participei de oito eleições, seis no sistema eletrônico. Eu não posso, não devo e nem tenho prova para dizer que o sistema não é correto, mas não custa nada nós chegarmos a um acordo pacífico entre os Poderes de se aumentar a auditagem das urnas”, disse. “Torço para que não haja vencidos e nem vencedores, porque é uma matéria como outra qualquer e que não tem essa repercussão que estão dando. Nós temos matérias muito mais importantes no Brasil, como as reformas, as questões sociais, a pandemia, as vacinas, a fome, o emprego, e o assunto predominante é esse”, declarou o presidente da Câmara.