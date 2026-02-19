Jovem Pan > Notícias > Política > Lula cobra brevidade em acordo Mercosul-UE e cita ‘importância estratégica’

Lula cobra brevidade em acordo Mercosul-UE e cita ‘importância estratégica’

Petista defende multilateralismo e critica a alta nos gastos militares globais durante encontro com premiê da Croácia, Andrej Plenkovic

  • Por Jovem Pan
  • 19/02/2026 10h59
Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula (PT) durante reunião com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, no Centro de Convenções Bharat Mandapam, em Nova Deli, na Índia Declaração do presidente Lula (PT) aconteceu durante reunião com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, no Centro de Convenções Bharat Mandapam, em Nova Deli, na Índia

O presidente Lula (PT) cobrou, nesta quinta-feira (19), “brevidade” na entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia e destacou a “importância estratégica” do tratado, durante reunião com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, na Índia.

Os dois participaram da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Lula e Plenkovic ressaltaram a relevância do acordo comercial diante do atual cenário geopolítico.

“Os dois líderes destacaram a importância da assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia e sua expectativa de que o instrumento possa entrar em vigor com a brevidade possível. Ambos concordaram com a importância estratégica do Acordo no atual momento de recrudescimento do unilateralismo e do protecionismo comercial”, afirmou a Secom em nota.

Durante o encontro, também foram discutidos “temas relacionados à paz e à segurança”. De acordo com o governo brasileiro, Lula lamentou os altos gastos militares no mundo e defendeu o fortalecimento do multilateralismo e das Nações Unidas.

O presidente está na Índia para participar da cúpula sobre inteligência artificial e cumprir agenda de visita de Estado. Após a passagem pelo país asiático, seguirá para a Coreia do Sul. A volta ao Brasil está prevista para o início da próxima semana.

*Com informações do Estadão Conteúdo

