Lula cobra lealdade do centrão em reunião ministerial e critica evento com Tarcísio

Presidente destacou que, na homologação da federação entre União Brasil e PP, os ministros desses partidos deveriam ter se posicionado em favor do governo ou, caso contrário, optado por deixar seus cargos

FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO descontentamento de Lula também se manifestou em relação a Antônio Rueda



Durante uma reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) fez um apelo à lealdade dos ministros do centrão. Ele se dirigiu especialmente aos representantes do União Brasil e do PP, enfatizando a importância de que eles defendessem o governo em momentos de oposição promovidos por seus próprios partidos. Lula destacou que, no evento de homologação da federação entre os partidos, os ministros deveriam ter se posicionado em favor do governo ou, caso contrário, optado por deixar seus cargos. Essa cobrança gerou um clima de constrangimento entre os integrantes do centrão presentes na reunião.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o presidente abordou a possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à presidência nas eleições de 2026. O descontentamento de Lula também se manifestou em relação a Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil. A situação evidenciou a tensão entre o governo e os partidos que compõem a base aliada, refletindo a complexidade das relações políticas no atual cenário.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias