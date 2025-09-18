Lula critica aprovação da PEC das Prerrogativas e cita ‘impunidade’: ‘Não é séria’

Presidente afirmou que proposta garante privilégios indevidos a parlamentares e defendeu prioridade em políticas públicas para a população

Ricardo Stuckert/PR Lula afirmou que o texto aprovado garante 'impunidade' à classe política



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira (18) a aprovação da PEC das Prerrogativas, que amplia a proteção de deputados e senadores contra medidas judiciais. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados nessa quarta-feira (17) e agora segue para análise do Senado.

Durante cerimônia no Palácio do Planalto, Lula afirmou que o texto aprovado garante “impunidade” à classe política: “Ontem vocês viram que eu fiquei muito chateado, até dei uma entrevista para a BBC. A votação ontem no Congresso Nacional, das prerrogativas, garantindo impunidade da forma que foi garantida, até para presidentes de partidos. Não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro, de trabalho, de educação.”

O presidente também defendeu maior participação da juventude na política e disse acreditar na possibilidade de transformação social por meio do engajamento das novas gerações: “Precisamos dar uma lição neste país, que a classe política existente hoje — a começar de mim — pode, se quiser, fazer a juventude acreditar que outro país é possível de ser construído.”

A PEC, considerada polêmica, ainda precisa passar pela votação no Senado, onde pode enfrentar novos debates sobre seus efeitos no equilíbrio entre os poderes e na responsabilização de parlamentares.