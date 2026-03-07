Jovem Pan > Notícias > Política > Lula defende fim da escala 6×1 e afirma ser ‘uma pauta da mulher brasileira’

Lula defende fim da escala 6×1 e afirma ser ‘uma pauta da mulher brasileira’

Entidades empresariais defendem adiar o debate com o receio de que a iminência das eleições ‘contamine’ a discussão e pressione os parlamentares a se posicionar favoravelmente ao tema

  • Por Jovem Pan*
  • 07/03/2026 21h46 - Atualizado em 07/03/2026 22h14
  • BlueSky
Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula Presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender hoje (7) à noite o fim da escala de trabalho 6×1 e declarou que esse tema diz respeito diretamente à vida das mulheres brasileiras. “Está na hora de acabar com isso, pois significará mais tempo com a família, mais tempo para estudar, descansar e viver. Essa é uma pauta da mulher brasileira“, declarou em pronunciamento à nação, referente ao Dia Internacional da Mulher

O governo tem falado em “construção de um amplo diálogo” entre trabalhadores, empregadores e Congresso Nacional para a aprovação de uma proposta de redução da jornada máxima de trabalho no país.

Como a Broadcast mostrou, entidades empresariais defendem protelar o debate com o receio de que a iminência das eleições “contamine” a discussão e pressione os parlamentares a se posicionar favoravelmente ao tema, sem discussão aprofundada sobre os efeitos.

Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou no mês passado que a redução da jornada elevaria o custo médio do trabalho celetista em 7,84%, tendo em vista uma jornada de 40 horas semanais. Ao considerar o peso do trabalho no custo total de cada setor, as estimativas indicam “efeitos reduzidos nos custos totais”, de acordo com as conclusões apresentadas.

Leia também

Jornada de 40h aumentaria gasto público com pessoal em até R$ 4 bi, diz CNI
Fim da 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Relator da escala 6x1 diz que vai ver 'o que a sociedade pensa' e trabalhará para atender às necessidades do país

*Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >