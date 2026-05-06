Lula desembarca em Washington para encontro com Trump

O petista e o republicano devem tratar sobre minerais estratégicos e tarifas contra exportações brasileiras em reunião na quinta-feira (7)

Ricardo Stuckert/PR Este é o primeiro encontro de Trump e Lula em 2026



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na noite desta quarta-feira (6), em Washington, capital dos Estados Unidos. Conforme informado pela Casa Branca, o petista se encontrará com o líder norte-americano, Donald Trump, na quinta-feira (7).

O principal interesse da Casa Branca são os minerais estratégicos, com destaque para as chamadas terras raras, essenciais para os setores de defesa e tecnologia. O tema é tratado por Washington como prioridade de segurança nacional. É esperado que Trump queira tratar de assuntos sensíveis politicamente, como a eleição brasileira.

Já o Palácio do Planalto vê o encontro como uma oportunidade de voltar a debater as tarifas comerciais impostas por Trump contra exportações, regulação digital e abertura de setores estratégicos. Seguindo o histórico recente de Lula, a viagem pode ainda representar uma nova chance de recolocação diplomática em cenário global sem se colocar como aliado aos objetivos norte-americanos.

Lula nos EUA

Conforme noticiado pelo colunista Eliseu Caetano, da Jovem Pan, o encontro de Lula e Trump será em formato direto e pragmático, sem grandes cerimônias de Estado. Em Washington, a avaliação é de que o encontro deve seguir o padrão atual da Casa Branca para reuniões bilaterais de alto nível: pouco protocolo, agenda fechada e foco absoluto em resultados concretos. A tendência, segundo essas fontes, é que não haja grandes eventos públicos, desfiles militares ou cerimônias simbólicas, como já ocorreu em outras visitas recentes, como a do rei Charles III.

A comitiva brasileira é composta por: Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira;

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César ;

; Ministro da Fazenda, Dario Durigan;

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa;

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira;

Diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Essa será a quinta conversa entre os presidentes brasileiro e norte-americano em seus atuais mandatos. Lula e Trump se reuniram duas vezes presencialmente: em setembro de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos; e em outubro do mesmo ano, na capital da Malásia, Kuala Lumpur. Por telefone, o petista e o republicano conversaram duas vezes: em outubro e dezembro de 2025, ambas para discutir temas de interesse bilateral.

Este será o primeiro encontro entre os líderes em 2026. Por meio de publicação no X (ex-Twitter), o chefe do Executivo compartilhou foto com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Na postagem, Lula descreveu a viagem como “reunião de trabalho com o presidente Donald Trump”.