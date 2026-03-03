Lula diz que o SUS foi ‘herói’ durante a pandemia de Covid-19

Presidente também afirmou que a maioria das pessoas que critica o sistema nunca utilizou seu serviços

Ricardo Stuckert / PR Se não fosse o SUS, se não fossem os médicos do SUS, se não fossem os funcionários do SUS, teria morrido muito mais gente", disse Lula



O presidente Lula disse nesta terça-feira (3) que o Sistema Único de Saúde (SUS) saiu “agigantado” e como “herói” depois da pandemia de Covid-19. Em discurso em evento em São Paulo, o petista declarou que, embora a crise sanitária tenha sido uma “desgraça”, o SUS saiu “agigantado” da pandemia.

Também afirmou que a maioria das pessoas que critica o sistema nunca utilizou seus serviços. “Muita gente, durante muito tempo, nunca tinha utilizado o SUS e adorava falar mal do SUS”, disse.

O presidente comparou as observações com uma pessoa que diz que não gosta de uma comida que nunca comeu. “O SUS era assim”, disse. Lula também afirmou que metade das pessoas que morreram durante a pandemia foi por culpa das medidas tomadas durante o governo Bolsonaro.

“Se não fosse o SUS, se não fossem os médicos do SUS, se não fossem os funcionários do SUS, teria morrido muito mais gente“, disse Lula.

O presidente deu as declarações em Valinhos (SP), durante visita a uma fábrica de medicamentos da Bionovis.