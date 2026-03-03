Jovem Pan > Notícias > Política > Lula diz que o SUS foi ‘herói’ durante a pandemia de Covid-19

Lula diz que o SUS foi ‘herói’ durante a pandemia de Covid-19

Presidente também afirmou que a maioria das pessoas que critica o sistema nunca utilizou seu serviços

  • Por Jovem Pan
  • 03/03/2026 18h59
  • BlueSky
Ricardo Stuckert / PR Lulça Se não fosse o SUS, se não fossem os médicos do SUS, se não fossem os funcionários do SUS, teria morrido muito mais gente", disse Lula

O presidente Lula disse nesta terça-feira (3) que o Sistema Único de Saúde (SUS) saiu “agigantado” e como “herói” depois da pandemia de Covid-19. Em discurso em evento em São Paulo, o petista declarou que, embora a crise sanitária tenha sido uma “desgraça”, o SUS saiu “agigantado” da pandemia.

Também afirmou que a maioria das pessoas que critica o sistema nunca utilizou seus serviços. “Muita gente, durante muito tempo, nunca tinha utilizado o SUS e adorava falar mal do SUS”, disse.

O presidente comparou as observações com uma pessoa que diz que não gosta de uma comida que nunca comeu. “O SUS era assim”, disse.  Lula também afirmou que metade das pessoas que morreram durante a pandemia foi por culpa das medidas tomadas durante o governo Bolsonaro.

Se não fosse o SUS, se não fossem os médicos do SUS, se não fossem os funcionários do SUS, teria morrido muito mais gente“, disse Lula.

O presidente deu as declarações em Valinhos (SP), durante visita a uma fábrica de medicamentos da Bionovis.

Leia também

'Queremos quebrar outros sigilos relacionados ao tema da CPMI', diz Randolfe Rodrigues
Alcolumbre rejeita pedido de anulação de quebra de sigilo de Lulinha
Nikolas Ferreira usou jato de Vorcaro em campanha por Bolsonaro em 2022, diz jornal
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >