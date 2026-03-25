Lula diz que, ‘se tiver um minuto de vida’, dedicará a impedir que ‘fascistas voltem a governar’

Durante a inauguração de alas em hospital de SP, o chefe do Executivo ainda alfinetou o governador paulista e o secretário de Saúde do estado por não comparecerem ao evento

Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula disse também que seus adversários usam as redes sociais para fazer 'propaganda mentirosa'



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (25) que, “se tiver um minuto de vida”, dedicará a “não deixar os fascistas a governar o país”. O petista deu declaração durante evento de inauguração de novas áreas no Hospital Universitário de São Carlos, no interior de São Paulo.

“O céu é muito bom, mas é para os outros. Eu quero ficar aqui na Terra, porque uma parte do inferno está aqui na Terra”, declarou.

Na ocasião, Lula também alfinetou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em discurso, o presidente perguntou por que o chefe do Executivo paulista e o secretário de Saúde, Eleuses Paiva, não compareceram à inauguração.

“Não poderia estar até por uma questão de gentileza? Respeito? O secretário de Saúde tem que estar preocupado com a saúde do estado. Por que não está?”, indagou.

Na sequência, Lula afirmou que “essa gente vive muito tempo mentindo”. O presidente disse ser “muito fácil fazer propaganda mentirosa” por meio das redes sociais. “Eu não faço nada, mas pego o celular, boto na minha frente, conto uma mentira e lacro”, acrescentou.