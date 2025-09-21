Lula é hostilizado por grupo de opositores na chegada à Nova York

Vestindo camisas do Brasil e de Jair Bolsonaro, e portando bandeiras nacionais, os manifestantes proferiram gritos de ‘Lula Thief’ e ‘Lula ladrão’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de hostilização por um grupo de cerca de 20 opositores brasileiros em sua chegada a Nova York neste domingo (21)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de hostilização por um grupo de cerca de 20 opositores brasileiros em sua chegada a Nova York neste domingo (21). Os manifestantes se reuniram próximo à residência do representante permanente do Brasil nas Nações Unidas, onde Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se hospedarão. Vestindo camisas do Brasil e de Jair Bolsonaro, e portando bandeiras nacionais, o grupo proferiu gritos de “Lula Thief” e “Lula ladrão”, além de palavras de apoio ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e ofensas a Lula e Janja. A situação levou à intervenção do Serviço Secreto dos Estados Unidos, responsável pela segurança das delegações na ONU.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O chefe de segurança no local, um oficial americano, ordenou que agentes brasileiros e americanos afastassem os manifestantes com grades para uma distância de cerca de 35 metros da entrada da residência. A medida, segundo ele, visava garantir a segurança do presidente e afastar riscos, uma vez que o trânsito não estava interrompido.

Em resposta aos manifestantes, três apoiadoras de Lula gritaram palavras afirmando a soberania do Brasil, sendo posteriormente deslocadas para o lado oposto da calçada.

O avião presidencial pousou no Aeroporto Internacional JFK às 17h57 (horário local). Lula está acompanhado por uma comitiva mais enxuta do que o habitual, com quatro ministros de Estado.

Esta é a primeira viagem de Lula aos Estados Unidos em meio à crise com o governo Donald Trump. Não há previsão de reuniões entre Lula e Trump para discutir o aumento de tarifas e as divergências políticas entre os dois países.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula