Lula envia mensagem à Marcha para Jesus e destaca compromisso com liberdade religiosa

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Marcha para Jesus foi realizada nesta quinta-feira (19) em São Paulo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou nesta quinta-feira (19) uma mensagem aos organizadores da Marcha para Jesus em São Paulo, lamentando não ter comparecido ao evento por conta de compromissos oficiais. Ele foi representado no ato pelo ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Na nota, Lula parabenizou os líderes do evento, apóstolo Estevam Hernandes e bispa Sônia, a quem chamou de “verdadeiros pastores do seu povo”, e ressaltou a importância da Marcha como símbolo de fé e união.

“Desde que sancionei, com muito orgulho, a lei que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, vejo com esperança como essa celebração cresceu e se tornou um símbolo de unidade, paz e compromisso com os valores cristãos”, afirmou o presidente. Segundo ele, a Marcha é mais do que um evento religioso: “É um ato extraordinário de fé coletiva, uma caminhada de oração, louvor e compromisso com um Brasil mais humano, justo e solidário”.

Lula reafirmou ainda o compromisso de seu governo com a liberdade religiosa e o respeito à diversidade de crenças. “Nosso governo tem promovido o diálogo inter-religioso, respeitado as diferentes crenças e valorizado o papel das igrejas na construção de um Brasil mais justo e solidário”, destacou.

