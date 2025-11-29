Jovem Pan > Notícias > Política > Lula fará pronunciamento sobre isenção do Imposto de Renda neste domingo

Lula fará pronunciamento sobre isenção do Imposto de Renda neste domingo

Fala em rede nacional detalhará alívio tributário para salários de até R$ 5.000, meta estipulada no pleito de 2022

  • 29/11/2025 14h26
Ricardo Stuckert/PR Lula durante pronunciamento à nação Presidente Lula realizará um pronunciamento oficial em cadeia nacional de rádio e televisão neste domingo (30)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará um pronunciamento oficial em cadeia nacional de rádio e televisão neste domingo (30). O foco central da comunicação será o anúncio e o detalhamento da isenção do Imposto de Renda (IR) para contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais.

A medida é tratada pelo Palácio do Planalto como a concretização de um dos principais compromissos firmados por Lula durante a campanha eleitoral de 2022. A decisão de utilizar a rede nacional tem como objetivo comunicar diretamente à população a entrega desta pauta econômica, buscando maximizar o alcance da informação e destacar o impacto positivo na renda dos trabalhadores.

Segundo a estratégia do governo, o discurso servirá para exaltar a mudança na tabela tributária, enfatizando o alívio fiscal para a classe média e assalariados. O pronunciamento deve se concentrar estritamente nos benefícios da isenção, reforçando a agenda econômica da gestão.

