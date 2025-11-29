Lula fará pronunciamento sobre isenção do Imposto de Renda neste domingo

Fala em rede nacional detalhará alívio tributário para salários de até R$ 5.000, meta estipulada no pleito de 2022

Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula realizará um pronunciamento oficial em cadeia nacional de rádio e televisão neste domingo (30)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará um pronunciamento oficial em cadeia nacional de rádio e televisão neste domingo (30). O foco central da comunicação será o anúncio e o detalhamento da isenção do Imposto de Renda (IR) para contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais.

A medida é tratada pelo Palácio do Planalto como a concretização de um dos principais compromissos firmados por Lula durante a campanha eleitoral de 2022. A decisão de utilizar a rede nacional tem como objetivo comunicar diretamente à população a entrega desta pauta econômica, buscando maximizar o alcance da informação e destacar o impacto positivo na renda dos trabalhadores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo a estratégia do governo, o discurso servirá para exaltar a mudança na tabela tributária, enfatizando o alívio fiscal para a classe média e assalariados. O pronunciamento deve se concentrar estritamente nos benefícios da isenção, reforçando a agenda econômica da gestão.