Lula, Flávio e Moraes: veja quem marcou presença na posse de Nunes Marques 

Cerimônia marcou a primeira vez em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estiveram juntos após derrotas do governo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (E) participa da posse dos ministros Kassio Nunes Marques



O ministro Nunes Marque tomou posse nesta terça-feira (12) como presidente Tribunal Superior Eleitoral (TSE). André Mendonça é o vice. Mesmo em meio à tensão entre os Três Poderes, representantes do poder Executivo, Legislativo e Judiciário macaram presença no evento.

A cerimônia marcou a primeira vez em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estiver juntos após a as últimas derrotas do governo Lula, que teve o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, rejeitado para o cargo de minieto do Supremo Tribunal Federal (STF), e a aprovação da Dosimetria, que favoreceá o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe em 8 de Janeiro de 2022.

Essa também foi a primeira vez em que Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estiveram juntos em um mesmo evento desde que os dois anunciaram candidatura à presidência.

Veja lista de alguns dos políticos que marcaram presença: