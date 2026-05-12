Lula, Flávio e Moraes: veja quem marcou presença na posse de Nunes Marques
Cerimônia marcou a primeira vez em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estiveram juntos após derrotas do governo
O ministro Nunes Marque tomou posse nesta terça-feira (12) como presidente Tribunal Superior Eleitoral (TSE). André Mendonça é o vice. Mesmo em meio à tensão entre os Três Poderes, representantes do poder Executivo, Legislativo e Judiciário macaram presença no evento.
A cerimônia marcou a primeira vez em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estiver juntos após a as últimas derrotas do governo Lula, que teve o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, rejeitado para o cargo de minieto do Supremo Tribunal Federal (STF), e a aprovação da Dosimetria, que favoreceá o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe em 8 de Janeiro de 2022.
Essa também foi a primeira vez em que Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estiveram juntos em um mesmo evento desde que os dois anunciaram candidatura à presidência.
Veja lista de alguns dos políticos que marcaram presença:
- Lula
- Flávio Bolsonaro
- Geraldo Alckmin
- Alexandre de Moraes
- Davi Alcolumbre
- Ronaldo Caiado
- Hugo Motta
- José Sarney
- Michelle Bolsonaro
- Celina Leão
- Jorge Messias
- José Múcio
- Paulo Gonet
- Sóstenes Cavalcante
-
Ibaneis Rocha
-
Valdemar Costa Neto
-
Ronaldo Caiado
-
Dias Toffoli
-
Cristiano Zanin
-
Ricardo Lewandowski
-
Luís Roberto Barroso
-
Rafael Fonteles
- José Guimarães
- Janja
- Esther Dweck
- Carmén Lucia
- Edson Fachin
- Gilberto Kassab
- Gilmar Mendes
- Alexandre Silveira
- Arthur Lira
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