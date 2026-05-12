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Lula, Flávio e Moraes: veja quem marcou presença na posse de Nunes Marques 

Cerimônia marcou a primeira vez em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estiveram juntos após derrotas do governo

  • Por Julia Mano e Sarah Américo
  • 12/05/2026 21h27 - Atualizado em 12/05/2026 21h49
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WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO lula e Nunes Marques Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (E) participa da posse dos ministros Kassio Nunes Marques

O ministro Nunes Marque tomou posse nesta terça-feira (12) como presidente Tribunal Superior Eleitoral (TSE). André Mendonça é o vice. Mesmo em meio à tensão entre os Três Poderes, representantes do poder Executivo, Legislativo e Judiciário macaram presença no evento.

A cerimônia marcou a primeira vez em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estiver juntos após a as últimas derrotas do governo Lula, que teve o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, rejeitado para o cargo de minieto do Supremo Tribunal Federal (STF), e a aprovação da Dosimetria, que favoreceá o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe em 8 de Janeiro de 2022.

Essa também foi a primeira vez em que Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estiveram juntos em um mesmo evento desde que os dois anunciaram candidatura à presidência.

Veja lista de alguns dos políticos que marcaram presença: 

  • Lula
  • Flávio Bolsonaro
  • Geraldo Alckmin
  • Alexandre de Moraes
  • Davi Alcolumbre
  • Ronaldo Caiado
  • Hugo Motta
  • José Sarney
  • Michelle Bolsonaro
  • Celina Leão
  • Jorge Messias
  • José Múcio
  • Paulo Gonet
  • Sóstenes Cavalcante
  • Ibaneis Rocha
  • Valdemar Costa Neto
  • Ronaldo Caiado
  • Dias Toffoli
  • Cristiano Zanin
  • Ricardo Lewandowski
  • Luís Roberto Barroso
  • Rafael Fonteles
  • José Guimarães
  • Janja
  • Esther Dweck
  • Carmén Lucia
  • Edson Fachin
  • Gilberto Kassab
  • Gilmar Mendes
  • Alexandre Silveira
  • Arthur Lira
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