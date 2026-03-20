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Lula oficializa saída de Haddad da Fazenda e nomeia Durigan como novo ministro

Fernando Haddad deixa a pasta para entrar na disputa pelo governo de São Paulo; decreto foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (20)

  • Por Victor Trovão
  • 20/03/2026 06h51 - Atualizado em 20/03/2026 06h59
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FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad e Lula O anúncio já havia sido antecipado pelo presidente na quinta-feira (19), durante participação na 17ª Caravana Federativa, em São Paulo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a saída de Fernando Haddad do comando do Ministério da Fazenda e nomeou Dario Carnevalli Durigan para o cargo. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (20).

O anúncio já havia sido antecipado pelo presidente na quinta-feira (19), durante participação na 17ª Caravana Federativa, em São Paulo. “Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda”, declarou, ao mencionar a pré-candidatura de Haddad ao governo paulista.

Nos bastidores, Durigan já era visto como o nome natural para a sucessão. Ele já exercia a função de secretário-executivo do Ministério da Fazenda desde 2023, ocupando o posto de “número dois” da equipe econômica após a saída de Gabriel Galípolo, que foi indicado à presidência do Banco Central.

Aos 41 anos, Durigan é natural de Bebedouro, no interior de São Paulo. Com trajetória que combina atuação no setor público e privado, já presidiu o conselho do Banco do Brasil, integra o Conselho Fiscal da Vale e foi diretor de Políticas Públicas do WhatsApp na América Latina.

No serviço público, passou pela Advocacia-Geral da União, pela Prefeitura de São Paulo e pela Casa Civil, com atuação em temas jurídicos, econômicos e na articulação política com o Congresso Nacional. Formado pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre pela Universidade de Brasília (UnB), o novo ministro tem perfil técnico e experiência em gestão pública e formulação de políticas econômicas.

Pré-candidatura ao governo de São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (19) sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. “Eu vou entrar nessa eleição pra ganhar. Mas a vitória política é ainda maior do que a vitória eleitoral”, disse Haddad ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração aconteceu em um evento em São Bernardo do Campo (SP), que também contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin.

“Insisto em dizer que a vitória política é sempre possível. Basta se apresentar de cara limpa, com um bom projeto, para despertar a consciência das pessoas. Devemos isso a São Paulo. O estado precisa despertar”, disse Haddad.  “Derrotas todos já sofremos. [Mas] A maneira correta de fazer uma eleição é ir para o embate para ganhar a eleição, e saber do lado de quem você vai estar, por quem você vai brigar”, acrescentou.

são paulo haddad governador

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discursa durante o anúncio da sua pré-candidatura ao governo de São Paulo pelo PT, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

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