Lula promove jantar no Alvorada em apoio a Alexandre de Moraes após sanções dos EUA

Essa foi a segunda reunião do presidente com os ministros do Supremo desde que as relações entre o Brasil e os EUA se tornaram mais complicadas

Joédson Alves/ Agência Brasil Imediatamente após ser notificado sobre as sanções, Lula entrou em contato com Moraes para manifestar sua solidariedade



Após a imposição de sanções pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu um jantar no Palácio da Alvorada com membros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (31). O encontro teve como objetivo expressar apoio ao ministro e à instituição, em um momento delicado. Entre os presentes estavam o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Imediatamente após ser notificado sobre as sanções, Lula entrou em contato com Moraes para manifestar sua solidariedade. Durante uma reunião com seus principais assessores, o presidente considerou a inclusão de Moraes na Lei Magnitsky como algo “inaceitável”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jantar no Palácio da Alvorada foi a segunda reunião de Lula com os ministros do Supremo desde que as relações entre o Brasil e os EUA se tornaram mais complicadas. No final da tarde de quarta-feira (30), o presidente chamou ministros do STF para uma conversa no Palácio do Planalto.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA