Lula sempre preferiu o vermelho ao verde e amarelo, diz Flávio Bolsonaro

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, senador e pré-candidato ao Planalto afirmou que o petista ‘jogou a bandeira do Brasil no lixo’ e foi seu pai quem ‘resgatou o orgulho de ser brasileiro’

Bruno Peres/Agência Brasil/TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Bolsonaro teceu críticas a Lula ao falar sobre a atuação do irmão nos Estados Unidos



O senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse nesta segunda-feira (6) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “sempre preferiu o vermelho ao verde e amarelo”. O parlamentar deu declaração em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

“O Lula jogou a bandeira do Brasil na lata do lixo. O PT fazia as cerimônias, os congressos e tocava a ‘Internacional Comunista’, não o hino do Brasil”, afirmou Flávio. O senador disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro “pegou essa bandeira do lixo” e “resgatou o orgulho de ser brasileiro”.

O parlamentar relatou que foi “construída uma narrativa” de que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro “estaria contra o país” ao comentar sobre eventual atuação do irmão na decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em aplicar taxas a produtos brasileiros.

Além disso, Flávio afirmou que Eduardo trabalha nos Estados Unidos em prol do “resgate da liberdade de expressão”.