‘Lula vai se reeleger presidente do Brasil’, afirma Gleisi Hoffmann

A deputada federal deu a declaração nesta quarta-feira (6) em entrevista exclusiva à Jovem Pan Curitiba

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gleisi comentou as pesquisas eleitorais que mostraram Flávio com vantagem sobre Lula



A deputada federal e ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou nesta quarta-feira (6) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “vai se reeleger”. A parlamentar deu a declaração em entrevista exclusiva à Jovem Pan Curitiba.

“Esse papo de que estamos acabados, de que é fim de governo, de que o PT não sei o que, eu escuto desde que [o partido] foi criado em 1989. Foi o que eu mais ouvi durante a Lava Jato. E, Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez como presidente da República”, disse.

A congressista falou sobre as últimas pesquisas que mostraram o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com vantagem sobre Lula. Ela afirmou que as projeções são um “retrato do momento”. Como o parlamentar já iniciou a “ofensiva”, segundo Gleisi, isso justifica o resultado dos levantamentos.

“O presidente Lula está governando e, agora, vai começar a disputa política”, declarou.

Gleisi ainda criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A deputada afirmou que o capitão da reserva deixou “um rastro de morte” de legado.