Jovem Pan > Notícias > Política > Macêdo nega saída do governo Lula em meio à expectativa por Boulos

Macêdo nega saída do governo Lula em meio à expectativa por Boulos

Ministro reafirmou seu compromisso com a reeleição do atual presidente em 2026, desmentindo as notícias que circulam sobre sua substituição pelo deputado do PSOL

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 19h35
  • BlueSky
Rovena Rosa/Agência Brasil O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo As especulações sobre a saída de Macedo ganharam força devido à proximidade de Boulos com movimentos sociais

Nos últimos dias, o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, veio a público para desmentir rumores sobre sua possível saída do governo Lula. Em declarações recentes, Macedo classificou as especulações como “fofoca política” e negou que o presidente Lula tenha discutido com ele a possibilidade de deixar o cargo para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados no próximo ano. O ministro reafirmou seu compromisso com a reeleição de Lula em 2026, desmentindo as notícias que circulam há mais de um ano sobre sua substituição pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

As especulações sobre a saída de Macedo ganharam força devido à proximidade de Boulos com movimentos sociais e seu estilo combativo nas redes sociais contra o bolsonarismo, características que poderiam fortalecer a base aliada de Lula e preparar o terreno para as eleições de 2026. No entanto, Macedo afirmou que a decisão sobre sua permanência no cargo é prerrogativa do presidente e que ele está à disposição do chefe do Executivo.

Leia também

Irredutível, Eduardo Bolsonaro causa problemas com aliados por anistia
Partido de Kassab mira apoio a Tarcísio, mas tem Ratinho Júnior e Eduardo Leite como alternativas
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >