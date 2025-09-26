Macêdo nega saída do governo Lula em meio à expectativa por Boulos

Ministro reafirmou seu compromisso com a reeleição do atual presidente em 2026, desmentindo as notícias que circulam sobre sua substituição pelo deputado do PSOL

Rovena Rosa/Agência Brasil As especulações sobre a saída de Macedo ganharam força devido à proximidade de Boulos com movimentos sociais



Nos últimos dias, o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, veio a público para desmentir rumores sobre sua possível saída do governo Lula. Em declarações recentes, Macedo classificou as especulações como “fofoca política” e negou que o presidente Lula tenha discutido com ele a possibilidade de deixar o cargo para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados no próximo ano. O ministro reafirmou seu compromisso com a reeleição de Lula em 2026, desmentindo as notícias que circulam há mais de um ano sobre sua substituição pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL.

As especulações sobre a saída de Macedo ganharam força devido à proximidade de Boulos com movimentos sociais e seu estilo combativo nas redes sociais contra o bolsonarismo, características que poderiam fortalecer a base aliada de Lula e preparar o terreno para as eleições de 2026. No entanto, Macedo afirmou que a decisão sobre sua permanência no cargo é prerrogativa do presidente e que ele está à disposição do chefe do Executivo.