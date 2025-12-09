‘Mesma lógica dos extremistas que tanto critica’, diz Motta sobre atitude de Braga

Bruno Spada /Câmara dos Deputados Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB)



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou duramente a atitude de deputado Glauber Braga (PSol-RJ), que ocupou a mesa da Casa e foi retirado à força pela Polícia Legislativa. “O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica“, escreveu Motta em seus perfis nas redes sociais.

“Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo”, disse Motta.

“Temos que proteger a democracia do grito, do gesto autoritário, da intimidação travestida de ato político”, completou o presidente da Casa, que também disse que pedirá apuração sobre “excessos” contra jornalistas que foram retirados do plenário.

Braga retirado à força da mesa

Braga foi retirado à força do Plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (9). O parlamentar ocupou a mesa diretora da Casa Baixa do Congresso Nacional contra a aprovação do projeto de lei da dosimetria, que pode ser votado na sessão desta terça, e uma possível cassação de seu mandato.

“Eu vou ficar aqui calmamente, com toda a tranquilidade, exercendo o meu legítimo direito político de não aceitar de fato consumado uma anistia para um conjunto de golpistas, diminuição da pena de Bolsonaro para dois anos, manutenção da mesma situação política, mantendo os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro e gerando para mim, que fiz esse enfrentamento, oito anos de ilegibilidade”, declarou o deputado enquanto ocupava a mesa diretora.

A Câmara dos Deputados cortou o sinal da TV após a fala de Glauber Braga. O plenário também foi esvaziado.

O deputado foi retirado do local por policiais legislativos. Já do lado de fora do plenário, falou com jornalistas. “Única coisa que pedi para Hugo Motta foi que ele tivesse 1% do tratamento comigo que ele teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora por 48h em associação com o deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país”, disse.